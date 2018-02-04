"Рома" благодаря голу на первой минуте обыграла "Верону"

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"Рома" благодаря голу на первой минуте обыграла "Верону"В матче 23-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде минимально обыграла "Верону".

"Верона" - "Рома" - 0:1

Гол: Ундер, 1 - 0:1.

"Верона": Николас, Феррари, Караччьоло, Вукович, Фаоес, Ромуло, Валоти (Кальвано, 67) , Бухель (Супрайен, 88), Аронс (Ли Сонг-Ву, 71), Петкович, Матос.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Ундер (Жерсон, 70), Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 78), Джеко (Дефрель, 89).

Напомним, вчера "Интер" не смог обыграть "Кротоне". | soccernews.ru

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