"Рома" близка к оформлению своего первого летнего трансфера

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"Рома" близка к оформлению своего первого летнего трансфера

Защитник "Ланса" Уильям Бианда близок к переходу в "Рому".

Как сообщает Football Italia, сделка обойдется "волкам" в 4 миллиона евро без учета бонусов.

В этом сезоне Бианда провел за первую команду "Ланса" 5 матчей.

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