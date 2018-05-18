"Рома" близка к оформлению своего первого летнего трансфера

Защитник "Ланса" Уильям Бианда близок к переходу в "Рому".

Как сообщает Football Italia, сделка обойдется "волкам" в 4 миллиона евро без учета бонусов.

В этом сезоне Бианда провел за первую команду "Ланса" 5 матчей.

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