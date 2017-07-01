"Рома" близка к подписанию Бенедетто
Руджеро Лацеренца, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто, рассказал, где может продолжить карьеру его клиент.
"Рома" проявляет немалый интерес к Бенедетто. За последние несколько месяцев многие итальянские клубы проявляли желание подписать его, но на данный момент именно "Рома" имеет больше всех шансов это сделать.
Бенедетто - это очень быстрый центрфорвард, который может сыграть и под нападающим. Он может быть задействован и на других позициях в линии атаки, но в первую очередь он является центрфорвардом.
На данный момент его стоимость не опустится ниже 15-20 миллионов евро, но не исключено, что эта цифра изменится в ходе переговоров. Скоро трансферное окно откроется, и мы сможем перейти от простого интереса к футболисту непосредственно к переговорам с "Ромой" - приводит слова агента Radio Centro Suono Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18