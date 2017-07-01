"Рома" близка к подписанию Бенедетто

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"Рома" близка к подписанию Бенедетто

Руджеро Лацеренца, являющийся агентом форварда "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто, рассказал, где может продолжить карьеру его клиент.

"Рома" проявляет немалый интерес к Бенедетто. За последние несколько месяцев многие итальянские клубы проявляли желание подписать его, но на данный момент именно "Рома" имеет больше всех шансов это сделать.

Бенедетто - это очень быстрый центрфорвард, который может сыграть и под нападающим. Он может быть задействован и на других позициях в линии атаки, но в первую очередь он является центрфорвардом.

На данный момент его стоимость не опустится ниже 15-20 миллионов евро, но не исключено, что эта цифра изменится в ходе переговоров. Скоро трансферное окно откроется, и мы сможем перейти от простого интереса к футболисту непосредственно к переговорам с "Ромой" - приводит слова агента Radio Centro Suono Sport.

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