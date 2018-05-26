"Рома" близка к подписанию хорватского таланта

"Рома" близка к подписанию полузащитника загребского "Динамо" Анте Чорича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 21-летний хорват уже прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования.

Ожидается, что сумма трансфера составит семь миллионов евро с возможными бонусами. Чорич заключит с "волками" пятилетний контракт с зарплатой порядка миллиона евро за сезон.

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