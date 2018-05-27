"Рома" близка к подписанию игрока "Порту"

"Рома" близка к подписанию защитника "Порту" Ивана Маркано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" практически договорились о переходе с 30-летним испанцем, который также известен по выступлениям за казанский "Рубин".

Маркано через месяц станет свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к "Роме" бесплатно.

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