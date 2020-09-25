"Рома" близка к подписанию нападающего "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Борха Майораль, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Роме".

По информации El Chiringuito TV, сам футболист уже дал согласие присоединиться к "волкам" до закрытия трансферного окна.

Теперь клубам нужно договориться об условиях сделки. "Реал" хочет своего воспитанника продать, а "Рома" настаивает на варианте с арендой.

Рыночная стоимость Майораля оценивается в 10 миллионов евро. Если "сливочные" не продадут нападающего сейчас, то летом 2021 года потеряют его бесплатно.

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