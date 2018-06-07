"Рома" близка к подписанию очередного новичка

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"Рома" близка к подписанию очередного новичка

"Рома" близка к подписанию полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 23-летний хавбек уже прибыл в Рим для прохождения медобследования. После этой процедуры он заключит долгосрочный контракт с "волками".

Ранее стало известно, что "Рома" возьмёт Кристанте в аренду на один год за пять миллионов евро с обязательством выкупа за 20 миллионов. | http://soccernews.ru

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