"Рома" близка к подписанию защитника "Челси"

"Рома", скорее всего, усилится защитником лондонского "Челси" Давиде Дзаппакостой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста без права выкупа.

Ожидается, что в среду итальянский фулбек прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования.

Дзаппакоста выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 52 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: "Рома" объявила о покупке турецкого защитника. | http://soccernews.ru