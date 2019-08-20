"Рома" близка к подписанию защитника "Челси"
"Рома", скорее всего, усилится защитником лондонского "Челси" Давиде Дзаппакостой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста без права выкупа.
Ожидается, что в среду итальянский фулбек прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования.
Дзаппакоста выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 52 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" рассчитан до 2021 года.
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