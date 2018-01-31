"Рома" близка к подписанию защитника "Манчестер Юнайтед"

Итальянская "Рома" близка к подписанию защитника английского "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда, информирует gianlucadimarzio.com.

По сведениям источника, 27-летний бек "красных дьяволов" уже дал свое согласие на переход в стан "волков". Теперь в течение ближайших нескольких часов итальянский клуб попробует согласовать трансфер голландца с манкунианцами.

В нынешнем сезоне Блинд забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, защитник "Ромы" перешел в "Челси". | soccernews.ru