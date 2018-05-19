"Рома" близка к покупке Прата

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"Рома" близка к покупке Прата

Хавбек "Сампдории" Деннис Прат, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает Football Italia, "волки" практически согласовали трансфер 24-летнего игрока за 28 миллионов евро.

Отметим, что Прат, несмотря на интерес "Интера" и Ювентуса", предпочитает перейти в "Рому".

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