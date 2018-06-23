"Рома" близка к покупке защитника "Ланса"

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"Рома" близка к покупке защитника "Ланса"

Защитник "Ланса" Вильям Бианда в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" заплатят за 18-летнего француза четыре миллиона евро.

После прохождения медобследования Бианда заключит с "Ромой" контракт до лета 2023 года.

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