"Рома" близка к покупке защитника "Ланса"

Защитник "Ланса" Вильям Бианда в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" заплатят за 18-летнего француза четыре миллиона евро.

После прохождения медобследования Бианда заключит с "Ромой" контракт до лета 2023 года.

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