"Рома" близка к продлению аренды Дзаппакосты
"Рома" хочет продлить аренду защитника "Челси" Давиде Дзаппакосты.
Как сообщает журналист Николо Скира, стороны практически пришли к договоренности и о сделке могут объявить в ближайшее время.
"Рома" арендовала игрока прошлым летом, однако ха это время он провел всего одну игру. Футболист в октябре повредил связки колена и с тех пор не выходил на поле.
После 26 туров "Рома" занимает в Серии А пятое место. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет 3 очка.
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