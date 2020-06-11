"Рома" близка к продлению аренды Дзаппакосты

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"Рома" близка к продлению аренды Дзаппакосты

"Рома" хочет продлить аренду защитника "Челси" Давиде Дзаппакосты.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны практически пришли к договоренности и о сделке могут объявить в ближайшее время.

"Рома" арендовала игрока прошлым летом, однако ха это время он провел всего одну игру. Футболист в октябре повредил связки колена и с тех пор не выходил на поле.

После 26 туров "Рома" занимает в Серии А пятое место. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет 3 очка.

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