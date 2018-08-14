"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

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"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи, скорее всего, перейдет в "Рому", сообщает calciomercato.com.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро и она может вырасти еще на 5 миллионов за счет бонусов.

Сегодня, 14 августа футболист должен прилететь в Рим и пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то 29-летний хавбек подпишет с "Ромой" четырехлетнее соглашение с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год.

Напомним, что месяц назад Нзонзи в составе сборной Франции стал победителем Чемпионата Мира-2018.

Не пропустите: "Рома" выиграла гонку за Нзонзи. | http://soccernews.ru

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