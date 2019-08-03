"Рома" близка к трансферу экс-форварда "Ювентуса"
"Рома" проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, сообщает Calciomercato.it.
По сведениям издания, итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с форвардом. В данный момент испанец является свободным агентом, поэтому может достаться "волкам" бесплатно. В составе "Ромы" Льоренте может заменить Эдина Джеко, которым активно интересуется "Интер". Также испанцем интересуются "Лацио" и "Фиорентина".
В минувшем сезоне 34-летний Льоренте, выступал за "Тоттенхэм", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью" и "Суонси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17