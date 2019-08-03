"Рома" близка к трансферу экс-форварда "Ювентуса"

"Рома" проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям издания, итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с форвардом. В данный момент испанец является свободным агентом, поэтому может достаться "волкам" бесплатно. В составе "Ромы" Льоренте может заменить Эдина Джеко, которым активно интересуется "Интер". Также испанцем интересуются "Лацио" и "Фиорентина".

В минувшем сезоне 34-летний Льоренте, выступал за "Тоттенхэм", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Атлетик", "Ювентус", "Севилью" и "Суонси".

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