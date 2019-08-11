"Рома" близка к трансферу игрока "Ювентуса"

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"Рома" близка к трансферу игрока "Ювентуса"
Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани может перейти в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб близок к аренде футболиста с обязательством выкупа за 25 миллионов евро. Ругани уже согласовал с "Ромой" условия личного контракта с зарплатой в три миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 25-летний Ругани провел за "Ювентус" 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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