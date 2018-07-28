"Рома" близка к трансферу Нзонзи

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"Рома" близка к трансферу Нзонзи

"Рома" близка к трансферу полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, сообщает Sky Sport.

По информации источника, "волки" заплатят за 29-летнего француза 25 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы.

Напомним, что ранее на Нзонзи претендовали "Арсенал" и "Барселона".

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