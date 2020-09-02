"Рома" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"

"Рома" ведет переговоры по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб может заплатить за футболиста 18-20 миллионов евро. Римляне уже согласовали с игроком условия трехлетнего контракта с зарплатой три миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 30-летний Смолинг выступал за "Рому" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

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