"Рома" близка к завершению сделки со "Спортингом" по Сильве

Защитник лиссабонского "Спортинга" Хонатан Сильва продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает Todomercadoweb, "волки" арендуют футболиста до конца сезона с возможностью выкупа за 5 миллионов евро.

На счету Сильвы 6 сыгранных матчей в этом сезоне.

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