"Рома" – "Болонья" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Болоньей".
Не пропустите: "Рома" на своём поле минимально обыграла "Болонью". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Ювентус
|11
|28
|3
|Интер Милан
|10
|26
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|11
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0