"Рома" – "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча)

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"Рома" – "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Болоньей", который завершился победой "волков" за счётом 2:1.

Не пропустите: "Рома" обыграла "Болонью" в 24-м туре Серии А. | http://soccernews.ru

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