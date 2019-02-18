"Рома" - "Болонья": видеотрансляция матча начнется в 22:30 мск

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" сыграет с "Болоньей". Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Рома" - "Болонья".

Начало матча в 22:30 мск.

Фаворитом матча по версии букмекеров является римский клуб. На победу "Ромы" можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья оценивает коэффициентом 4,50. На успех "Болоньи" предлагается коэффициент 8,50.

В данный момент "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков. "Болонья" идет на 18-й позиции, имея в активе 18 очков.

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