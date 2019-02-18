"Рома" - "Болонья": видеотрансляция матча начнется в 22:30 мск
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" сыграет с "Болоньей". Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико".
Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Рома" - "Болонья".
Начало матча в 22:30 мск.
Фаворитом матча по версии букмекеров является римский клуб. На победу "Ромы" можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья оценивает коэффициентом 4,50. На успех "Болоньи" предлагается коэффициент 8,50.
В данный момент "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков. "Болонья" идет на 18-й позиции, имея в активе 18 очков.
Не пропустите: Молодая звезда "Ромы" отругал свою мать из-за соцсетей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бензема высказался о своем будущем в сборной Франции
-
Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке
-
Спаллетти сделал заявление о ситуации с Икарди
-
Клаудио Писарро + "Вердер" = навсегда! Рассказываем о самом возрастном бомбардире в истории Бундеслиги
-
"Бетис" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)
-
Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"
-
"Бетис" и "Алавес" расписали ничью
-
"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
-
"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду
-
"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе
-
Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"
-
ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды
-
Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла
-
"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Вильярреал" разгромил "Севилью"
-
В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером
-
"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9