"Рома" - "Челси" - 3:0, "Атлетико" - "Карабах" - 1:1 (обзоры)

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"Рома" - "Челси" - 3:0, "Атлетико" - "Карабах" - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов в группе С.

Видео: "Рома" - "Челси" - 3:0.

 

Видео: "Атлетико" - "Карабах" - 1:1.

 

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Группа B М О
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3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
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3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
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