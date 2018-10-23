"Рома" - ЦСКА: анонс и прогноз матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов
"Рома" – ЦСКА
Стадион: "Стадио Олимпико" (Рим)
Начало матча: 22:00
Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)
23 октября на легендарном римском стадионе "Стадио Олимпико" московский ЦСКА продолжит свой путь в Лиге Чемпионов матчем против местной "Ромы". Перед началом турнира армейцам предрекали тяжелую участь пассажира в своем квартете, и ничья в матче с "Викторией" только усилила подобные домыслы. А теперь подопечные Виктора Гончаренко идут на первом месте и постараются сделать все, чтобы не проиграть "Роме".
Конечно, римский клуб и по составу, и по статусу выглядит предпочтительней своих российских соперников, но после победы над "Реалом" любой результат данной встречи уже не является нереальным. Иной вопрос, что ЦСКА тоже нельзя расслабляться и верить в то, что теперь уж мы заиграем. Совсем ничего подобного! Как выяснилось, нынешний "Реал" проигрывает вообще всем. Что касается непосредственно дел "Ромы", то старт сезона у подопечных Ди Франческо получился смазанным: седьмое место в чемпионате при трех поражениях в девяти матчах – это явно не то, чего ожидали от претендента на вторую строчку. В Лиге Чемпионов старт получился тоже не самым удачным. В первом туре римляни разгромно уступили Мадриду, но после пяти голов в матче с "Викторией" все успокоились. Теперь у "Ромы" намечается этакий матч месяца. Им обязательно нужно обыгрывать ЦСКА, чтобы чувствовать себя более уверенно. Что касается состава, то Ди Франческо точно не помогут Карсдорп, Перотти и Пасторе. По нынешнему сезону эта потеря более чем существенная.
Дела подопечных Виктора Гончаренко обстоят несколько лучше, чем у их соперников. Удивительно, но ЦСКА уже успел победить "Реал" в Лиге Чемпионов, таким образом возглавил группу, а в чемпионате армейцы уже догнали "Краснодар", который, казалось, крепко уселся на второй позиции. В нынешней ситуации матч с "Ромой" будет некой лакмусовой бумажкой ля проверки возможностей коллектива. Подобное говорили перед "Реалом", но сейчас "сливочным" и самим нужна какая-нибудь бумажка, и не обязательно лакмусовая. Перед матчем в Риме у ЦСКА очень много потерь. Главная проблема – дисквалификация Акинфеева, вместо которого на поле выйдет Помазун. Кроме основного вратаря в состав по причине травм не попадут Бистрович, Эрнандес, Кучаев, Васин, Макаров и Щенников.
ЦСКА и "Рома" знакомы друг другу. В сезоне 2014/15 эти команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов. Встречу в Риме армейцам лучше забыть, ведь итоговые 5:1 на их "лигочемпионском" пути встречались не так часто. В Москве все прошло куда более гладко – 1:1. Кроме этого команды пересекались в 1/16 финала Кубка Обладателей Кубков 1991/92. Тогда армейцы и добыли свою единственную победу над "Ромой" (0:1), но все равно вылетели, ведь московская встреча была проиграна со счетом 1:2.
Интересные факты перед противостоянием "Ромы" и ЦСКА
"Рома" победила в 7 из 14 последних домашних матчей в Лиги Чемпионов, потерпев при этом 4 поражения.
"Рома" 8 раз встречалась с представителями России в еврокубках, победив при этом шесть раз. При этом единственное поражение римлянам нанес как раз московский ЦСКА в сезоне 1991/92.
ЦСКА сыграл 8 матчей в еврокубках с представителями Италии на их стадионе. Три раз удалось победить, но поражений все равно больше – 4.
Ориентировочные составы
"Рома": Ольсен – Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов – Н'Зонзи, Де Росси – Ундер, Пеллегрини, Эль-Шаарави – Джеко.
ЦСКА: Помазун – Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин – Ахметов, Влашич, Дзагоев, Обляков – Чалов.
Прогноз на матч "Рома" – ЦСКА
При всем уважении к ЦСКА, их шансы взять очки в Риме ничтожно малы. Разве что команде опять повезет не пропустить, а условный Н’Зонзи выведет одного из футболистов ЦСКА один на один с Ольсеном. Но дважды в одну воронку снаряд не падает, а потому и верится в подобный исход с трудом. Кроме того, есть шанс уступить крупно, ведь если римляни забивают, то делают это много и часто.
Букмекеры полностью на стороне "Ромы". Их победа оценивается в коэффициент 1,4, в то время как на подопечных Гончаренко дают 9,1. В случае ничьи поставленную сумму можно умножить в 5 раз.
Прогноз SoccerNews: 2:0 в пользу "Ромы"
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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