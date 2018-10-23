"Рома" - ЦСКА: где и когда смотреть ключевой матч Лиги Чемпионов

Во вторник, 23 октября, ЦСКА на выезде сыграет с "Ромой" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Армейцы, неожиданно лидирующие в группе G, попытаются удержаться на вершине. В то же время "волки" за счёт фактора своего поля собираются взять верх над прямым конкурентом за выход в плей-офф.

Матч состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Начало - в 22:00 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут российские телеканалы "Матч ТВ", "Матч Премьер" и "НТВ+ Наш футбол".

В Италии игру покажут "Sky Sport Arena" и "Sky Calcio 3". В Великобритании встречу можно будет посмотреть на "BT Sport Extra".

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