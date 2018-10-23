"Рома" - ЦСКА: Помазун в воротах армейцев

Итальянская "Рома" и российский ЦСКА объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 23 октября.

Стоит отметить, что в воротах армейцев сыграет 22-летний Илья Помазун, который заменит дисквалифицированного Игоря Акинфеева.

"Рома": Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси, Н'Зонзи, Ундер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Матч начнется в 22:00 мск.

Не пропустите: "Рома" - ЦСКА: анонс и прогноз матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru