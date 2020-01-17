"Рома" договорилась о переходе резервиста "Аталанты"

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"Рома" договорилась о переходе резервиста "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Рожер Ибаньес продолжит карьеру в "Роме", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "волки", скорее всего, арендуют бразильца с обязательством выкупа за 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что 21-летний Ибаньес перебрался в "Аталанту" год назад, но с тех пор провёл всего 2 неполных матча.

Чтобы освободить место в составе для новичка, "Рома" расстанется с Жуаном Жезусом. С высокой долей вероятности он отправится в аренду в "Фиорентину" с обязательством выкупа за 5-7 миллионов евро.

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