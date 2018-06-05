"Рома" договорилась о трансфере экс-игрока "Милана"

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"Рома" договорилась о трансфере экс-игрока "Милана"
Полузащитник "Аталанты" Брайан Кристанте близок к переходу в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб возьмет футболиста в аренду на год за пять миллионов евро с обязательством выкупа за 20 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний Кристанте провел за "Рому" 47 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "Милана" и выступал за клуб с 2011 по 2014 годы.

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