"Рома" договорилась о трансфере турецкого защитника
Защитник "Генчлербирлиги" Мерт Четин перейдет в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста три миллиона евро. В ближайшее время футболист прилетит в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, турок подпишет с "волками" личный контракт.
22-летний Четин выступает за "Генчлербирлиги" с 2017 года. Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил один гол. В сборную Турции не вызывался.
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|М
|О
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|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
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|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17