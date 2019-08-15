"Рома" договорилась о трансфере турецкого защитника

Защитник "Генчлербирлиги" Мерт Четин перейдет в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста три миллиона евро. В ближайшее время футболист прилетит в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, турок подпишет с "волками" личный контракт.

22-летний Четин выступает за "Генчлербирлиги" с 2017 года. Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил один гол. В сборную Турции не вызывался.

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