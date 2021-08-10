"Рома" договорилась об аренде форварда "Челси"

Фото твиттер Тэмми Абрахама

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам близок к переходу в "Рому", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, "волки" согласовали аренду 23-летнего футболиста с обязательством выкупа.

Римский клуб сейчас заплатит за англичанина 5 миллионов евро, а общая сумма сделки составит 40 миллионов.

Впрочем, трансфер ещё может сорваться, поскольку сам Абрахам пока не принял окончательное решение о своём будущем.

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