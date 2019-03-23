"Рома" договорилась с Дзаньоло о продлении контракта

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло продолжит выступать за римский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" согласовали с 19-летним футболистом новый пятилетний контракт.

После подписания соглашения зарплата перспективного итальянца вырастет с 300 тысяч до 2 миллионов евро в год.

Таким образом, хавбек летом не перейдёт в другой клуб. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 28 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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