"Рома" договорилась с Флоренци о продлении контракта

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"Рома" договорилась с Флоренци о продлении контракта

"Рома" договорилась с полузащитником Алессандро Флоренци о продлении контракта.

Как сообщает Football Italia, стороны согласовали новое пятилетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

27-летний Флоренци является воспитанником "Ромы", за основную команду "волков" выступает с 2010 года, сыграл 224 матча и забил 25 голов. Сдавался в аренду "Кротоне".

Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2019 году.

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