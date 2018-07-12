"Рома" договорилась с Флоренци о продлении контракта

"Рома" договорилась с полузащитником Алессандро Флоренци о продлении контракта.

Как сообщает Football Italia, стороны согласовали новое пятилетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

27-летний Флоренци является воспитанником "Ромы", за основную команду "волков" выступает с 2010 года, сыграл 224 матча и забил 25 голов. Сдавался в аренду "Кротоне".

Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2019 году.

Не пропустите: "Рома" объявила о приобретении бразильского таланта. | http://soccernews.ru