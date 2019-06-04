"Рома" договорилась с тренером "Шахтёра"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека в скором времени возглавит "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб согласовал с наставником "горняков" контракт до лета 2022 года.

Теперь "волкам" предстоит договориться с "Шахтёром" об уходе португальского специалиста. Отмечается, что чемпион Украины может потребовать компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Контракт между Фонсекой и клубом рассчитан до июня 2020 года.

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