"Рома" договорилась с тренером "Шахтёра"
Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека в скором времени возглавит "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, римский клуб согласовал с наставником "горняков" контракт до лета 2022 года.
Теперь "волкам" предстоит договориться с "Шахтёром" об уходе португальского специалиста. Отмечается, что чемпион Украины может потребовать компенсацию в размере 5 миллионов евро.
Контракт между Фонсекой и клубом рассчитан до июня 2020 года.
Не пропустите: "Рома" хочет купить игрока сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адвокат Мамаева надеется на освобождение футболиста на следующей неделе
-
1
"Атлетико" нашёл замену Гризманну в "Манчестер Юнайтед"
-
"Гранада" вернулась в Примеру
-
Семак: "Могу делать предложение моей жене хоть каждый день"
-
"Рома" договорилась с тренером "Шахтёра"
-
1
Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Прокуратура Мадрида обвинила Диего Косту в мошенничестве
-
"Лион" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Менди
-
1
"Барселона" рискует потерять Семеду
-
Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании
-
В сети появилось видео, на котором Семак делает предложение своей жене
-
"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за "японского Месси"
-
1
"Спартак" назвал лучшего игрока мая
-
Фил Ягелка объявил об уходе из "Эвертона"
-
Игнашевич прокомментировал своё назначение главным тренером "Торпедо"
-
2
Ройс признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
-
Живоглядов в шаге от перехода в "Локомотив"
-
Федун выступил против расширения РПЛ
-
Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу употребления наркотиков
-
Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17