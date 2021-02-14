"Рома" дома разгромила "Удинезе"

В Риме закончился матч 22 тура итальянской Серии А. "Рома" смогла победить "Удинезе". Двумя голами отметился полузащитник Джордан Верету. Оба мяча были забиты еще до перерыва. Окончательный итог матча подвел Педро, забивший перед самым финальным свистком. Итоговый результат 3:0. Победа позволила "волкам" временно подняться на 3 строчку в турнирной таблице. У команды Фонсеки 43 очка в 22 матчах. Гости занимают 14 место, набрав 24 балла.

"Рома" - "Удинезе" 3:0 (2:0)

Голы: Верету, 5 - 1:0, Верету, 25 (пенальти) - 2:0, Педро, 90+3 - 3:0

"Рома": Лопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 87), Вильяр, Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 87), Верету (Педро, 78), Мхитарян, Майораль (Джеко, 69).