"Рома" достигла принципиальной договорённости о трансфере Шика
Форвард "Сампдории" Патрик Шик продолжит карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере 21-летнего чеха.
"Волки" арендуют Шика на один сезон за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 33 миллиона. Кроме того, "Сампдория" получит процент от будущей перепродажи нападающего.
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