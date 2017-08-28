"Рома" достигла принципиальной договорённости о трансфере Шика

Форвард "Сампдории" Патрик Шик продолжит карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере 21-летнего чеха.

"Волки" арендуют Шика на один сезон за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 33 миллиона. Кроме того, "Сампдория" получит процент от будущей перепродажи нападающего.

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