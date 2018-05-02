"Рома" - единственный клуб, не пропускавший на своем поле в ЛЧ

"Рома" до сих пор не пропустила ни одного гола на своем поле в матчах Лиги Чемпионов этого сезона.

Римляне являются единственным клубом, который дома оставляет свои ворота в неприкосновенности.

В этом сезоне "Рома" сыграла на стадионе в Риме пять матчей в ЛЧ, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью с разницей мячей 8-0.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Рома" дома сыграет с "Ливерпулем". Матч начнется в 21:45 мск.

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