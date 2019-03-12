"Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А между "Ромой" и "Эмполи". В этом матче победу одержали хозяева встречи.

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