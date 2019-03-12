"Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча)

Теги ромаэмполи

"Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 27-го тура Серии А между "Ромой" и "Эмполи". В этом матче победу одержали хозяева встречи.

Не пропустите:  Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча с "Ювентусом"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана

Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов