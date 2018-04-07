"Рома" – "Фиорентина" - 0:2, СПАЛ – "Аталанта" - 1:1 (обзоры)

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"Рома" – "Фиорентина" - 0:2, СПАЛ – "Аталанта" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 31-го тура итальянской Серии А.

"Рома" – "Фиорентина" - 0:2 

СПАЛ – "Аталанта" - 1:1

Не пропустите: "Рома" уступила "Фиорентине", СПАЛ отобрал очки у "Аталанты". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 30 74
3 Рома 31 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 30 42
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 30 35
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 31 13
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