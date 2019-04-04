"Рома" - "Фиорентина" - 2:2, СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (видео голов матчей 30-го тура чемпионата Италии)

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"Рома" - "Фиорентина" - 2:2, СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (видео голов матчей 30-го тура чемпионата Италии)

"Рома" - "Фиорентина" - 2:2

"Торино" - "Сампдория" - 2:1

СПАЛ - "Лацио" - 1:0

А еще: СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А | http://soccernews.ru​​​​​​​

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 30 81
2 Наполи Наполи 30 63
3 Интер Милан Интер Милан 29 53
4 Милан Милан 30 52
5 Лацио Лацио 28 48
6 Аталанта Аталанта 29 48
7 Рома Рома 29 47
8 Сампдория Сампдория 29 45
9 Торино Торино 29 45
10 Фиорентина Фиорентина 29 38
11 Парма Парма 29 33
12 Дженоа Дженоа 29 33
13 Кальяри Кальяри 30 33
14 Сассуоло Сассуоло 29 32
15 Удинезе Удинезе 29 29
16 СПАЛ СПАЛ 29 29
17 Эмполи Эмполи 30 28
18 Болонья Болонья 29 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 29 17
20 Кьево Кьево 29 11
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