"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 30-го тура Серии А между "Ромой" и "Фиорентиной", который закончился результативной ничьей.

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