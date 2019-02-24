"Рома" - "Фрозиноне" - 3:2 (видеообзор матча)

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"Рома" - "Фрозиноне" - 3:2 (видеообзор матча)

Soccernews представляет видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Фрозиноне", который завершился в пользу римской команды.

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