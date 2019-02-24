"Рома" - "Фрозиноне" - 3:2 (видеообзор матча)
Soccernews представляет видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Фрозиноне", который завершился в пользу римской команды.
Не пропустите: "Рома" вырвала победу у "Фрозиноне" в матче Серии А (видео голов)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9