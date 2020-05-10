"Рома" готова купить молодого форварда "Эвертона"

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"Рома" готова купить молодого форварда "Эвертона"

Форвард "Эвертона" Мойсе Кин в скором времени может сменить клуб. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересована "Рома". Руководство клуба уже связалось с агентом итальянца Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного контракта.

Сам футболист хотел бы вернуться в Серию А, где у него будет больше шансов пробиться в сборную Италии.

Ранее Кин нарушил условия карантина, за что был оштрафован клубом на 100 тысяч фунтов стерлингов.

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