"Рома" готова купить молодого форварда "Эвертона"
Форвард "Эвертона" Мойсе Кин в скором времени может сменить клуб. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.
По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересована "Рома". Руководство клуба уже связалось с агентом итальянца Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного контракта.
Сам футболист хотел бы вернуться в Серию А, где у него будет больше шансов пробиться в сборную Италии.
Ранее Кин нарушил условия карантина, за что был оштрафован клубом на 100 тысяч фунтов стерлингов.
А еще: "Рома" определила двух кандидатов на замену Смоллингу| http://soccernews.ru
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18