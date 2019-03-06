"Рома" готова летом расстаться с одним из своих лидеров

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"Рома" готова летом расстаться с одним из своих лидеров

В летнее трансферное окно "Рома" готова расстаться со своим ведущим полузащитником Николой Дзаньоло, сообщает итальянская пресса.

"Волки" намерены продать 19-летнего футболиста в "Реал" или "Манчестер Сити", которые проявляют активный интерес к игроку и могут заплатить за него большую сумму.

Параллельно римский клуб подыскал замену для одного из своих лидеров - это Федерико Кьеза из "Фиорентины", стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Рома" занялась поиском замены для Ди Франческо. | http://soccernews.ru

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