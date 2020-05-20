"Рома" готова отдать "Арсеналу" молодого таланта в обмен на Мхитаряна

Римская "Рома" не оставляет попыток заполучить армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать за Мхитаряна голландского форварда Джастина Клюйверта. При это "Арсенал" готов продать армянина за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Мхитарян выступает за "Рому" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за "волков" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 21-летнего Клюйверта семь забитых мячей и две голевые передачи в 27 поединках.

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