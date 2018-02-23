"Рома" готова предложить новый контракт Алиссону на 4 миллиона евро в год

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"Рома" готова предложить новый контракт Алиссону на 4 миллиона евро в годИтальянская "Рома" готова предложить продлить контракт своему голкиперу Алиссону, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, по новому соглашению "волки" рассчитывают не только поднять сумму отступных за 25-летнего вратаря до 80-ти миллионов евро, но и предложить ему оклад в размере 4-х миллионов евро за сезон.

Отметим, что нынешний контракт Алиссона с "Ромой" действует до лета 2021-го года.

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