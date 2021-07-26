"Рома" готова предложить трех игроков "Зениту" ради Азмуна

Теги ромазенит санкт-петербургсердар азмунтрансферы

"Рома" готова предложить трех игроков "Зениту" ради АзмунаФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун является приоритетным вариантом для усиления атаки "Ромы".

Как сообщает Il Romanista, римляне заинтересованы в трансфере иранского форварда,но не намерены платить за него 18 миллионов евро, которые предлагает "Зениту" леверкузенский "Байер".

По информации источника, римский клуб готов предложить петербуржцам одного из трех футболистов на выбор: вратаря Робина Ольсена, хавбека Стивена Н'Зонзи или вингера Педро.

Азмун в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах РПЛ, в которых забил 19 мячей и отдал 6 результативных передачах.

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