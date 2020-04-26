"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо

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"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо

"Рома" интересуется защитником "Барселоны" Хуниором Фирпо. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, римляне готовы приобрести игрока за 25 миллионов евро, но только если удастся продать левого защитника  Леонардо Спинаццола.

Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019 года. 23-летний игрок в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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