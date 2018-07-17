"Рома" готова продать Алиссона
"Рома" может рассмотреть предложения о продаже бразильского вратаря Алиссона Бекера, сообщает Sky Sports Italia.
По сведениям издания, римский клуб готов расстаться с голкипером за 70 миллионов евро. Впрочем, пока что ни один из клубов официально в клуб не обращался.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Алиссиону проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Реал".
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|2
|Наполи
|38
|91
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|38
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|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
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|Дженоа
|38
|41
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|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
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|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
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|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
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|19
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|38
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