"Рома" готова продать Алиссона

"Рома" может рассмотреть предложения о продаже бразильского вратаря Алиссона Бекера, сообщает Sky Sports Italia.

По сведениям издания, римский клуб готов расстаться с голкипером за 70 миллионов евро. Впрочем, пока что ни один из клубов официально в клуб не обращался.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Алиссиону проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Реал".

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