"Рома" готова продлить контракт с Пеллегрини

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"Рома" готова продлить контракт с Пеллегрини

"Рома" намерена продлить контракт с хавбеком Лоренцо Пеллегрини, сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, руководство клуба уже ведет переговоры по новому контракту с 24-летним футболистом. Сам игрок готов продолжить сотрудничество с итальянским клубом.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере 30 миллионов евро. В игроке также заинтересованы ПСЖ и "Эвертон".

В текущем сезоне Пеллегрини провел за "Рому" 29 матчей, отметившись 3 голами и 12 ассистами.

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