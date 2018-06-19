"Рома" готова расстаться с Наингголаном

"Рома" готова расстаться с полузащитником Раджой Наингголаном, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб устраивает последнее предложение миланского "Интера" по трансферу бельгийца.

Так, "нерадзурри" заплатят за Наингголана 30 миллионов евро, а также отдадут двух перспективных игроков - Николо Дзаньоло и Андреа Пинамонти.

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