"Рома" готова увеличить оклад Алиссону до 3,5 миллиона евро за сезон

Теги ромаалиссон

"Рома" готова увеличить оклад Алиссону до 3,5 миллиона евро за сезон"Рома" планирует сделать предложение своему голкиперу Алиссону о продлении действующего контракта, информирует Il Messaggero.

По нему, как информирует источника, зарплата 25-летнего вратаря должна будет вырасти до 3,5 миллиона евро за год.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому". Его действующий контракт с "волками" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Рома" близка к покупке Прата. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов