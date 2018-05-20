"Рома" готова увеличить оклад Алиссону до 3,5 миллиона евро за сезон

"Рома" планирует сделать предложение своему голкиперу Алиссону о продлении действующего контракта, информирует Il Messaggero.

По нему, как информирует источника, зарплата 25-летнего вратаря должна будет вырасти до 3,5 миллиона евро за год.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому". Его действующий контракт с "волками" рассчитан до лета 2021-го года.